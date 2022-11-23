Представлен первый флагман на новейшем Snapdragon 8 Gen 2

Пока Xiaomi и прочие компании лишь говорили о планах представить первый смартфон на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 2, Vivo просто взяла и сделала.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Встречайте — Vivo X90 Pro+. Это новый флагманский телефон китайской компании, в основе которого лежит топовый процессор Qualcomm. Одной из особенностей устройства стала камера — главный модуль имеет сенсор на 50 Мп размером в 1 дюйм.

Дополняют его два телевика (на 64 и 50 Мп), а также широкоугольный модуль (на 48 Мп). Фронтальная камера здесь 32 Мп.

Размер дисплея Vivo X90 Pro+ — 6,78 дюйма. Он имеет разрешение 3200 × 1440 пикселей, выполнен по технологии LTPO AMOLED и может похвастаться частотой обновления в 120 Гц.

Оперативной памяти здесь 12 ГБ, а постоянной от 256 до 512 — в зависимости от модификации. Аккумулятор на 4700 мАч, есть даже быстрая 80 Вт проводная зарядка. Беспроводная технология позволяет пополнять заряд на 50 Вт мощности.