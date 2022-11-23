Представлен первый флагман на новейшем Snapdragon 8 Gen 2

Пока Xiaomi и прочие компании лишь говорили о планах представить первый смартфон на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 2, Vivo просто взяла и сделала.
Встречайте — Vivo X90 Pro+. Это новый флагманский телефон китайской компании, в основе которого лежит топовый процессор Qualcomm. Одной из особенностей устройства стала камера — главный модуль имеет сенсор на 50 Мп размером в 1 дюйм.
Дополняют его два телевика (на 64 и 50 Мп), а также широкоугольный модуль (на 48 Мп). Фронтальная камера здесь 32 Мп.
Размер дисплея Vivo X90 Pro+ — 6,78 дюйма. Он имеет разрешение 3200 × 1440 пикселей, выполнен по технологии LTPO AMOLED и может похвастаться частотой обновления в 120 Гц.
Оперативной памяти здесь 12 ГБ, а постоянной от 256 до 512 — в зависимости от модификации. Аккумулятор на 4700 мАч, есть даже быстрая 80 Вт проводная зарядка. Беспроводная технология позволяет пополнять заряд на 50 Вт мощности.
Предзаказы на новинку стартуют уже 28 ноября. Старт полноценных продаж — 6 декабря. Купить Vivo X90 Pro+ можно будет за 910 (версия 12/256 ГБ) и 980 долларов (версия 12/512 ГБ).