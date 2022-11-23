В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone

Речь идёт о крупнейшем предприятии в мире по производству этих смартфонов Foxconn.

France-Presse и Reuters пишут, что большая группа рабочих била палками по камерам видеонаблюдения и окнам в здании заводского кампуса. Эти кадры, по данным агентств, распространяются в Twitter и китайской сети микроблогов Weibo. Официально китайские власти не комментировали инцидент.