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2 часа назад

СМИ: в Китае начались протесты на заводе про производству iPhone

Речь идёт о крупнейшем предприятии в мире по производству этих смартфонов Foxconn.

В Китае начались протесты на заводе по производству iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

France-Presse и Reuters пишут, что большая группа рабочих била палками по камерам видеонаблюдения и окнам в здании заводского кампуса. Эти кадры, по данным агентств, распространяются в Twitter и китайской сети микроблогов Weibo. Официально китайские власти не комментировали инцидент.

В начале ноября корпорация Apple сообщила, что завод Foxconn в городе Чжэнчжоу значительно снизил производительность из-за COVID-ограничений. Это вызвало недовольство работников.

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