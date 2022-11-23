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4 часа назад

Honor запустила новую операционную систему MagicOS 7.0

ТАСС

Китайская компания Honor, позиционирующая себя как ведущий поставщик интеллектуальных устройств в стране, запустила свою операционную систему MagicOS 7.0, которая может быть совместима с используемой компанией Huawei ОС HarmonyOS и iOS. Об этом сообщает в среду агентство Xinhua.

Honor запустила новую операционную систему MagicOS 7.0
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

MagicOS 7.0, отмечается в сообщении, состоит из четырех основных технологий - Magic Ring, Magic Live, Turbo X и Magic Guard, "реализующих взаимосвязь различных платформ и операционных систем". Система, как заявили в компании Honor Device, призвана "обеспечивать бесперебойную совместную работу между устройствами и экосистемами", и прежде всего "ориентирована на пользователя".

Honor, заявившая о своей независимости от Huawei в ноябре 2020 года, по данным международной исследовательской компании International Data Corporation, которые приводит Синьхуа, в третьем квартале 2022 года поставила в Китае около 12,7 млн мобильных телефонов, заняв второе место в стране с долей рынка 17,9%.

Ранее Huawei заявила о широком использовании на своих устройствах операционной системы собственной разработки HarmonyOS. В Китае эта ОС называется Hongmeng. Она представляет собой операционную систему с открытым исходным кодом, разработанную для различных устройств и сценариев, включая интеллектуальные экраны, планшеты, мобильные устройства и автомобили. Впервые была запущена производителем в августе 2019 года.

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