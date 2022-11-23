Бразильские оборонщики подали иск против Boeing за переманивание инженеров

Ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности Бразилии (ABIMDE и AIAB) подали гражданский иск к американской аэрокосмической корпорации Boeing, обвиняя ее в переманивании высококвалифицированных инженерных кадров. Об этом сообщает во вторник газета Valor Econômico.

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Как полагают истцы, своими действиями американские конкуренты ставят под угрозу существование стратегической отрасли экономики крупнейшего южноамериканского государства, что в свою очередь чревато негативными последствиями для рынка и национального суверенитета. С помощью иска они пытаются остановить "систематический найм, оставляющий следы хищнических действий для национальной оборонной промышленности страны, до тех пор, пока не будут обсуждены альтернативы, способные гарантировать сохранение национального суверенитета", цитирует издание заявление истцов.

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Как уточняется, "десять основных предприятий - членов ABIMDE уже столкнулись с оттоком инженерных кадров в Boeing". "Некоторые из них лишились около 70% специалистов по отдельным ключевым для бизнеса сферам", - заявил глава ассоциации Роберту Галло. "AIAB выступает за свободную конкуренцию, однако такие принципы не должны быть абсолютными. Они должны подчиняться конституционным императивам, таким как национальный суверенитет", - продолжает руководитель аэрокосмической ассоциации Жулиу Шидара, подчеркивая, что за десятилетия существования бразильского оборонного комплекса такая ситуация складывается впервые.

Особое беспокойство вызывает ситуация в национальном авиастроении после того, как Boeing в апреле 2020 года за несколько дней до подписания отказался от согласованной полутора годами ранее сделки по созданию совместного предприятия с бразильским авиастроителем Embraer. Согласие на ту сделку дало действующее правительство Бразилии во главе с президентом Жаиром Болсонару, которое, будучи обладателем золотой акции, имело право наложить вето. Отказываясь от соглашения под предлогом отсутствия согласования со стороны Еврокомиссии, Boeing обвинила бразильских партнеров в невыполнении его условий.