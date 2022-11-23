Названы самые опасные пароли

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов призвал грамотно подходить к кибербезопасности и защите данных, ведь некоторые пароли можно взломать всего за несколько секунд.

«В группу риска (самые слабые пароли) входят пароли из серии того, что вы видите на клавиатуре, и в таком же порядке набираете», – сказал он.

Лучше всего, если они будут состоять из не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Для удобства запоминания, например, можно взять первые три слова любимого стихотворения или песни и уже туда добавить символы, отметил Степанов в разговоре с агентством «Прайм».