NASA помешала Кэмерону отправиться в космос для съемок фильма

Кинематографист признался, что идея снять проект в космосе пришла к нему после работы над «Титаником». По словам Кэмерона, сначала он обратился к россиянам, которые согласились пустить его на орбитальную станцию «Мир». Однако позже режиссер обратился к NASA с просьбой посещать американский сегмент станции.