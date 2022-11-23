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1 час назад

NASA помешала Джеймсу Кэмерону отправиться в космос для съемок документального фильма

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью GQ рассказал, что планировал полететь в космос для съемок документального фильма.

NASA помешала Кэмерону отправиться в космос для съемок фильма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кинематографист признался, что идея снять проект в космосе пришла к нему после работы над «Титаником». По словам Кэмерона, сначала он обратился к россиянам, которые согласились пустить его на орбитальную станцию «Мир». Однако позже режиссер обратился к NASA с просьбой посещать американский сегмент станции.

Поначалу руководство NASA заявило, что подумает над предложением Кэмерона. Но по итогам в агентстве так и не позволили режиссеру осуществить задуманное.

Наука и техника,Джеймс Кэмерон,NASA,
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