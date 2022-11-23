NASA помешала Кэмерону отправиться в космос для съемок фильма

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью GQ рассказал, что планировал полететь в космос для съемок документального фильма.
Кинематографист признался, что идея снять проект в космосе пришла к нему после работы над «Титаником». По словам Кэмерона, сначала он обратился к россиянам, которые согласились пустить его на орбитальную станцию «Мир». Однако позже режиссер обратился к NASA с просьбой посещать американский сегмент станции.
Поначалу руководство NASA заявило, что подумает над предложением Кэмерона. Но по итогам в агентстве так и не позволили режиссеру осуществить задуманное.