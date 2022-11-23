Ученые обнаружили документ о древнейшей брачной афере

Российские археологи из Центра египтологических исследований Российской академии наук во время раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого сообщается о брачной афере, произошедшей в III веке до нашей эры. Об этом сообщает газета "Известия"

Рукопись обнаружили в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. В папирусе фигурирует жалоба обманутой невесты Филумены царю Птолемею с просьбой наказать обещавшего взять ее в жены Нумения. Мужчина, как уточняется в обращении, вместо свадьбы присвоил себе приданое девушки.

Отмечается, что это первая известная ученым петиция о невыполнении обязательства о брак

"Древние египтяне хоронили мумии с ритуальными украшениями. Однако далеко не все могли позволить себе драгоценности Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги", — рассказала папиролог Елена Чепель.