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3 часа назад

"Известия": ученые обнаружили документ о древнейшей брачной афере

Газета.Ruиещё 1

Российские археологи из Центра египтологических исследований Российской академии наук во время раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого сообщается о брачной афере, произошедшей в III веке до нашей эры. Об этом сообщает газета "Известия"

Ученые обнаружили документ о древнейшей брачной афере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рукопись обнаружили в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе. В папирусе фигурирует жалоба обманутой невесты Филумены царю Птолемею с просьбой наказать обещавшего взять ее в жены Нумения. Мужчина, как уточняется в обращении, вместо свадьбы присвоил себе приданое девушки.

Отмечается, что это первая известная ученым петиция о невыполнении обязательства о брак

"Древние египтяне хоронили мумии с ритуальными украшениями. Однако далеко не все могли позволить себе драгоценности Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги", — рассказала папиролог Елена Чепель.

Таким образом ученым удалось отделить папирус от ожерелья и прочитать текст Филумены. В прошлом году польские ученые обнаружили древнеегипетскую мумию женщины, находившейся примерно на 30-й неделе беременности.

Наука и техника,РАН,
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