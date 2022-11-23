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11 часов назад

NASA сообщило об отмене запуска Cargo Dragon к МКС

ТАСС

Очередной запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбитальную станцию был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA сообщило об отмене запуска Cargo Dragon к МКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт ракеты-носителя Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 15:54 по времени восточного побережья США (23:54 мск), однако за две минуты до времени запуска специалисты агентства приняли решение перенести старт на другой день. "Старт на сегодня отменен из-за опасений относительно погодных условий", - сказала диктор трансляции, которая велась на сайте NASA, и добавила, что метеорологи опасаются попадания молнии во взлетающий корабль.

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Резервные даты для запуска Cargo Dragon 2 - 26 и 27 ноября.

Космический корабль должен будет доставить на станцию две панели более мощных солнечных батарей iROSA для их последующей установки. В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были развернуты еще в 2000 году. Ведомство пока намерено смонтировать шесть панелей iROSA, каждая массой почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 до 215 кВт. Первые две из них уже были установлены в июне 2021 года.

Кроме того, корабль должен доставить оборудование и семена для экспериментов по выращиванию низкорослых помидоров с прицелом на будущие длительные космические путешествия.

Грузы на станцию, помимо Cargo Dragon производства компании SpaceX, доставляют с американской стороны корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. На орбите вахту сейчас несут россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, возглавляющий также корпункт ТАСС на МКС, американцы Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и японец Коити Ваката.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,SpaceX,NASA,
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