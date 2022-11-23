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11 часов назад

Ученые раскрыли истинный смысл мумификации тел в Древнем Египте

runews24.ru

Эксперты из музея Манчестерского университета в Великобритании рассказали, зачем на самом деле древние египтяне мумифицировали умерших.

Раскрыт истинный смысл мумификации тел в Древнем Египте
Фото: RuNews24.ruRuNews24.ru

Несколько веков считалось, что сложный обряд погребения связан с сохранением тела для загробной жизни. Эта гипотеза главенствовала с викторианской эпохи. Когда исследователи того времени ошибочно решили, что процесс мумификация схожа с засолкой рыбы, поскольку в обоих процессах участвует соль.

Но, как выяснили ученые, при мумификации тел египтяне использовали минерал натрон, которым был богат ил озера у реки Нил. Этим же минералом жрецы очищали статуи богов.

Кроме этого при мумификации использовались благовония, которыми окуривали храмы.

Если сложить вместе эти факты, то становится понятно, что в Древнем Египте процесс мумификации был нужен для обожествления усопшего. А удаленные из тела внутренности готовили тело для превращения в «божественную статую».

Кроме этого на саркофагах часто изображались подобия покойного. Таким образом маска изображала идеализированный образ «божественного» покойника.

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