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1 час назад

Раскрыт самый быстрый 5G-смартфон на планете

Ferra.ru

Разработчики популярного бенчмарка Speedtest провели исследование, в рамках которого выяснили, какие смартфоны самые быстрые в 5G-сетях.

Определен самый быстрый 5G-смартфон на планете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Создатели теста для проверки скорости Интернета обнаружили, что на первом месте расположился свежий флагман Apple — iPhone 14 Pro Max. Устройство достигает умопомрачительных 177,21 Мбит/с при скачивании и 19,28 Мбит/с при загрузке в Сеть.

Второе место также заняло устройство купертиновцев — iPhone 14 Pro. Он может похвастаться результатами в 175,08 Мбит/с и 18,59 Мбит/с соответственно.

Закрывает же тройку лидеров Samsung Galaxy Z Fold 4. Складной телефон продемонстрировал скорость скачивания в 162,50 Мбит/с, а загрузку файлов в Интернет на скорости в 15,17 Мбит/с.

Как можно заметить, разница между первым местом и третьим — всего около 15 Мбит/сек.

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