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2 часа назад

Компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»

Елена Прошина

СМИ Украины сообщают, что компания Илона Маска SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк», а также на Укрпатент. От суда американская компания требует прекратить действие торговой марки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».

SpaceX подала в суд на украинскую компанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющейся информации, украинский бренд IT-услуг «Старлинк» был зарегистрирован в 2011 году. При этом принадлежащая SpaceX спутниковая система связи также называется Starlink.

Маск определился с работой Starlink на Украине

Напомним, что в октябре Илон Маск заявил, что компания SpaceX не сможет бесконечно финансировать работу своей системы связи Starlink на территории Украине, но позже миллиардер передумал. В настоящий момент SpaceX обеспечивает работу спутников за свой счет.

Ранее Илон Маск анонсировал ряд очередных нововведений в работе Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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