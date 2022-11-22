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31 минуту назад

СМИ: SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" из-за бренда

ТАСС

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и на Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки, сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда".

SpaceX подала в суд на украинскую компанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, украинский бренд "Старлинк" зарегистрирован в 2011 году. Компания занимается IT-услугами. Спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink.

Маск определился с работой Starlink на Украине

В середине октября Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сообщил, что продолжит сам оплачивать работу системы связи, несмотря на финансовые потери для компании. В настоящий момент SpaceX предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся, по утверждениям украинских властей, Киев платит самостоятельно. Обслуживание одного терминала обходится в $2,5-4,5 тыс. в месяц.

Наука и техника,SpaceX,
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