Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию "Старлинк" и на Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки, сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда".

В середине октября Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сообщил, что продолжит сам оплачивать работу системы связи, несмотря на финансовые потери для компании. В настоящий момент SpaceX предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся, по утверждениям украинских властей, Киев платит самостоятельно. Обслуживание одного терминала обходится в $2,5-4,5 тыс. в месяц.