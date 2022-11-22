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49 минут назад

Космический корабль Orion сделал селфи на фоне луны

Елена Прошина

NASA поделилась фотографией, которую сделал космический корабль Orion перед тем, как впервые приблизиться к Луне. Ознакомиться со снимками можно в Twitter-аккаунте космического аппарата.

Космический корабль Orion сделал селфи на фоне луны
Фото: DailymailDailymail

На опубликованной фотографии высокого разрешения можно увидеть корпус рабочего модуля космического корабля на фоне лунной поверхности. Фото сделано с помощью камеры, которая была установлена на крыле солнечной батареи.

Полёт Orion состоялся в рамках программы Artemis I – лётных испытаний ракеты Space Launch System и беспилотного космического корабля NASA Orion. Цель Artemis I – доказать, что ракета и корабль способны доставить на Луну астронавтов в будущем. Если текущий полёт станет успешным, уже в 2024 году NASA планирует осуществить пилотируемый полет вокруг Луны, а потом высадить на поверхность Луны астронавтов.

Ранее руководитель программы Artemis I Говард Ху назвал полёт Orion к Луне успешным.

Наука и техника,NASA,
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