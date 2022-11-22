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3 часа назад

Минтранс и Минпросвещения России подали иск к российскому офису производителя компьютеров Dell

Ferra.ru

Впервые после официального ухода из России американского бренда компьютеров Dell на российское подразделение компании в суд подали IT-подразделение Минтранса и аналитический центр Минпросвещения.

К российскому офису производителя компьютеров Dell подали иск
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В октябре в суд с иском к ООО «Делл» и компании «Айрус технологии» на сумму почти 23 млн рублей обратилось государственное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ», специализирующееся на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли. Позже, в ноябре, подобный иск подал Аналитический центр Минпросвещения.

Отмечается, что оба иска приняты к производству. Предварительные слушания по ним начнутся в январе 2023 года.

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