Популярный сервис Apple начал по ошибке показывать людям чужие фото и видео

«iCloud для Windows испортил мои видеоролики, записанные на iPhone 14 Pro Max. После загрузки на них появились черные полосы и строки развертки. В некоторых случаях я заметил в своих клипах кадры из неизвестных мне источников, которыми, скорее всего, являются файлы из других учетных записей. Я увидел фотографии людей, с которыми не встречался ни разу в жизни, футбольные матчи, которые не посещал, и другие случайные снимки», – написал пользователь с ником Sleeping_Ghost.