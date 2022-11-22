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3 часа назад

Из-за ошибки версия iCloud для Windows начала показывать пользователям чужие фото и видео

Газета.Ruиещё 1

Пользователи клиента iCloud для Windows начали жаловаться на появление в их профилях фотографий и видеороликов, снятых другими людьми. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на комментарии посетителей своего сайта.

Популярный сервис Apple начал по ошибке показывать людям чужие фото и видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ряд пользователей обнаружили среди своих медиафайлов случайные фотографии и видеоролики, которые они не снимали. Помимо прочего, люди обнаруживают кадры с чужими детьми и семьями.

Кроме того, версия iCloud для Windows начала портить легитимные файлы пользователей. После загрузки на фотографиях и клипах появляются черные полосы, делающие невозможным нормальный просмотр контента.

«iCloud для Windows испортил мои видеоролики, записанные на iPhone 14 Pro Max. После загрузки на них появились черные полосы и строки развертки. В некоторых случаях я заметил в своих клипах кадры из неизвестных мне источников, которыми, скорее всего, являются файлы из других учетных записей. Я увидел фотографии людей, с которыми не встречался ни разу в жизни, футбольные матчи, которые не посещал, и другие случайные снимки», – написал пользователь с ником Sleeping_Ghost.

В заключение он отметил, что теперь не доверяет сервису Apple.

В MacRumors отметили, что, скорее всего, проблемы у пользователей возникли в результате ошибки на стороне сервера Microsoft, поскольку удаление iCloud c компьютеров не дает никакого эффекта. В издании также сообщили, что сбои наблюдаются в клиентах iCloud как минимум для Windows 10 и Windows 11.

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