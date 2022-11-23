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12 часов назад

Венгрия запланировала отправку астронавта на МКС к 2025 году

Газета.Ruиещё 2

Венгрия отправит астронавта на Международную космическую станцию к 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании совета министров Европейского космического агентства.

Венгрия запланировала отправку астронавта на МКС к 2025 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле космическая компания Axiom Space объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с правительством Венгрии по программе HUNOR — «Венгрия на орбиту». Теперь Сийярто заявил, что с компанией была заключена сделка по доставке венгерского астронавта на МКС, всего Венгрия планирует потратить на это $100 млн.

«Это программа осуществляется в сотрудничестве с американской компанией Axiom Space, и ее бюджет составляет 100 миллионов долларов, — пояснил дипломат. — Целью программы является организация 30-дневной исследовательской миссии венгерского астронавта с тремя другими астронавтами в конце 2024 или начале 2025 года, в зависимости от того, когда NASA подтвердит возможность полета к МКС».

В данный момент проводится отбор кандидатов для полета, всего правительство получило 244 заявки, из которых 39 поданы женщинами. Сейчас список сократился до восьми кандидатов, четверо из которых будут выбраны для прохождения обучения к концу года. Конкретного человека для полета назовут за несколько месяцев до старта.

Ранее стало известно, что пара саудовских астронавтов полетит на МКС в марте 2023 в рамках частной миссии Axiom Space Ax-2.

Наука и техника,Петер Сийярто,NASA,Европейское космическое агентство,
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