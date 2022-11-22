Исследователи обнаружили поле, усеянное метеоритами

Полевая группа, возглавляемая профессором Энди Томкинсом из Университета Монаша, обнаружила самое большое усеянное метеоритами поле в Австралии со времен падения знаменитого метеорита Мерчисон в 1969 году.

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31 июля 2013 года спутники Министерства обороны США зафиксировали необычно сильный атмосферный взрыв, который, по оценкам исследователей, был вызван 6-тонным астероидом диаметром 1,5 метра.

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Доктор Адриен Девиллпуа из Центра космической науки и техники Университета Кертина (SSTC) признал возможность обнаружения метеоритов в результате этого взрыва. Бюро метеорологии недавно предоставило данные своих метеорологических радаров в открытый доступ для исследований. С их помощью стало возможным отслеживание падения метеоритов для определения зоны поиска на земле.

Доктор Девиллепуа вычислил вероятную зону падения — эллипс длиной шесть километров к северу от Порт-Огасты, Южная Каролина. Полевая группа из Монаша во главе с профессором Томкинсом отправилась на место и обнаружила первые метеориты в течение 10 минут поисков. За несколько дней были обнаружены 44 метеорита общей массой чуть более четырех килограммов.

Участник полевой команды Шеймус Андерсон недавно разработал новую технику идентификации метеоритов на изображениях с беспилотников с использованием машинного обучения.

«Это удивительная возможность усовершенствовать наш подход к извлечению метеоритов. Обычно поисковой группе требуются сотни часов, чтобы полностью обыскать такую большую территорию. Беспилотник может сделать это менее чем за день», – сказал Андерсон. – «Это первое в мире использование искусственного интеллекта и машинного обучения для составления карты усеянного метеоритами поля».

Исследователи из Монаша тщательно собрали метеориты, чтобы избежать любого загрязнения из-за пределов естественной среды, где они были найдены. Ученые планируют провести первое исследование того, как микробы взаимодействуют с недавно упавшим метеоритом.