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4 часа назад

Денис Секеринский стал заместителем министра науки и высшего образования

InScienceиещё 1

Валерий Фальков представил нового заместителя Министра науки и высшего образования РФ. Им стал Денис Сергеевич Секиринский — кандидат исторических наук, бывший заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике.

Стал известен новый заместитель министра науки и высшего образования
Фото: InScienceInScience

Секиринский будет курировать работу трех департаментов: Департамента координации деятельности научных организаций, Департамента государственной научной и научно-технической политики, а также Департамента стратегического развития.

Под непосредственным руководством Секиринского проводились мероприятия по популяризации науки, развитию и поддержки ученых, а также привлечению талантливой молодежи в сферу науки и технологий.

Наука и техника,Валерий Фальков,
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