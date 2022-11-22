Стал известен новый заместитель министра науки и высшего образования

Валерий Фальков представил нового заместителя Министра науки и высшего образования РФ. Им стал Денис Сергеевич Секиринский — кандидат исторических наук, бывший заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике.
Секиринский будет курировать работу трех департаментов: Департамента координации деятельности научных организаций, Департамента государственной научной и научно-технической политики, а также Департамента стратегического развития.
Под непосредственным руководством Секиринского проводились мероприятия по популяризации науки, развитию и поддержки ученых, а также привлечению талантливой молодежи в сферу науки и технологий.