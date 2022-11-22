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5 часов назад

Amazon потеряла $10 млрд из-за голосового помощника

Газета.Ru

По итогу 2022 года подразделение Amazon, которое разрабатывает умные колонки Echo и голосовой помощник Alexa, принесет IT-корпорации огромные убытки в размере $10 млрд. Об этом сообщает издание Business Insider.

Amazon потеряла $10 млрд из-за голосового помощника
Фото: AmazonAmazon

По данным источника Business Insider, у подразделения Amazon Worldwide Digital (AWD), которое объединяет бренды Alexa, Echo и Prime Video, начались проблемы еще в 2018 году, когда гендиректор IT-корпорации Джефф Безос потерял интерес к проекту. Уже в 2018 году убытки подразделения составили $5 млрд. А в 2019 году AWD прекратила наем новых сотрудников.

Кроме того, на успех Alexa и умных колонок под ее управлением, повлияли проблемы с безопасностью, которые все чаще становились достоянием общественности и настораживали покупателей. Несмотря на то, что в 2019 году руководство Amazon поднимало вопрос об улучшении защиты пользовательских данных, радикальных изменений не произошло.

«Alexa – это колоссальный провал воображения и очень большая упущенная возможность», – описал ситуацию с AWD анонимный сотрудник Amazon.

Business Insider напоминает, что в ближайшем времени, скорее всего, положение AWD не улучшится. На это указывает как минимум то, что, по слухам, объявленные масштабные сокращения в Amazon в первую очередь затронут именно то подразделения, которое отвечает за Alexa и Echo.

Наука и техника,Джефф Безос,Amazon,
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