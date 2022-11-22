«Хаббл» прислал снимок скопления газа и пыли CB 130-3

В центре этого изображения, полученного космическим телескопом «Хаббл», расположено небольшое плотное облако газа и пыли CB 130-3, которое находится в созвездии Змеи.
Подобные структуры являются местами рождения звезд и представляют особый интерес для астрономов. Хотя это может быть неочевидно, на этом изображении глубоко в CB 130-3 находится компактный объект, балансирующий на грани превращения в полноценную звезду.
Астрономы использовали «Широкоугольную камеру 3» «Хаббла», чтобы лучше понять среду, окружающую эту молодую звезду. Как видно из этого изображения, плотность CB 130-3 непостоянна: внешние края облака тоньше и прозрачнее, чем его центр.
Газ и пыль, составляющие CB 130-3, влияют не только на яркость, но и на видимый цвет фоновых звезд: звезды ближе к центру кажутся краснее, чем звезды по краям этого изображения. Астрономы использовали «Хаббл», чтобы изучить этот эффект и определить плотность CB 130-3, что позволило получить представление о внутренней структуре этого звездного питомника.