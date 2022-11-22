Найден новый способ мониторинга вулканической активности

Авторы взяли образцы газов из шести фумарол (трещины на поверхности Земли) вокруг действующего вулкана Кусацу-Ширане, который находится примерно в 150 километрах к северо-западу от Токио. Пробы собирались каждый месяц в период с 2014 по 2021 год. Затем в лаборатории они были проанализированы с помощью масс-спектрометра благородных газов. Это позволило выявить изотопный состав, и в результате были обнаружены изменения в соотношении аргона-40 и гелия-3 с земной корой или воздухом.