Найдены останки древней паукообразной обезьяны

Ученые обнаружили в Мексике останки экзотической паукообразной обезьяны возрастом более 1700 лет. Исследователи нашли кости и других животных, а также тысячи уникальных артефактов. Находки стали свидетельством дарственной дипломатии между древним поселением Теотиуакан и вождями майя. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.