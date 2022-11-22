Найдены останки древней паукообразной обезьяны

Ученые обнаружили в Мексике останки экзотической паукообразной обезьяны возрастом более 1700 лет. Исследователи нашли кости и других животных, а также тысячи уникальных артефактов. Находки стали свидетельством дарственной дипломатии между древним поселением Теотиуакан и вождями майя. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: InScience InScience

Теотиуакан и майя — важнейшие цивилизации Мезоамерики. В эпоху своего расцвета Теотиуакан был самым крупным городом доколумбовой Америки. Располагался он недалеко от современного Мехико, столицы Мексики. Майя же известны благодаря своей уникальной письменности, искусству, архитектуре, а также математической и астрономической системам. Они жили на юге современной Мексики и других странах Центральной Америки.

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В Теотиуакане археологам удалось найти останки самки паукообразной обезьяны. Этот вид жил на территории майя, поэтому особь не могла сама попасть в Теотиуакан. Исследователи объединили зооархеологию, изотопы, древнюю ДНК, палеоботанику и радиоуглеродное датирование для детализации жизни паукообразной обезьяны. На момент смерти животному, вероятно, было от 5 до 8 лет. Результаты исследования верхних и нижних клыков указывают на то, что обезьяна ела маис и перец чили. Химический состав костей показывает, что обезьяна находилась в неволе не менее двух лет. До прибытия в Теотиуакан она жила в джунглях, питаясь в основном растениями и корнями.

Рядом с останками обезьяны были найдены останки беркута и гремучих змей, а также многочисленные уникальные артефакты. Среди них — фрагменты фресок в стиле майя, более 14000 керамических черепков, изящные фигурки из зеленого камня, сделанные из нефрита из долины Мотагуа в Гватемале, изделия из раковин и улиток, а также роскошные предметы из обсидиана, такие как лезвия и острия снарядов. Находки показывают, что в Теотиуакане практиковалось жертвоприношение символически мощных животных, участвующих в государственных ритуалах. Диковинное животное принесли в жертву в церемониальном центре Теотиуакана. Это самый ранний известный случай перемещения и содержания в неволе приматов в Мезоамерике. Открытие означает, что между цивилизациями существовала дарственная дипломатия. Это опровергает прежние представления о том, что присутствие майя в Теотиуакане ограничивалось общинами мигрантов.