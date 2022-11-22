В Китае создадут луноход для беспроводной зарядки других луноходов

Аппарат Mobile Power Rover (MPR) будет оснащен сравнительно крупными солнечными панелями, благодаря чему их мощности хватит не только для самого лунохода, но и для других аппаратов. Передача энергии другим лунным аппаратам будет проводиться беспроводным способом через магнитные катушки. Запуск MPR запланирован на 2025 год на посадочной платформе производства Intuitive Machines.

Как заявил Алекс Капралов, глава компании, в интервью Space News, в первую очередь аппарат предназначен для снабжения энергией луноходов, работающих в районе южного полюса в зонах вечной тени — именно поэтому солнечные панели стоят перпендикулярно горизонту. Изначально MPR должен был работать от радиоизотопного термоэлектрогенератора, но использование плутония или урана создает технические риски и политические трудности. Работать луноход будет в одном из двух вариантов — либо встречаться с аппаратом клиента и передавать ему энергию, либо разместит в темном кратере беспроводное зарядное устройство и встанет сверху на светлой поверхности, передавая электричество на устройство с помощью кабеля.