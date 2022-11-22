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8 часов назад

Так вот ты какой: макет Xiaomi 13 раскрыл внешний вид грядущего флагмана

Ferra.ru

Несмотря на то, что Xiaomi, вроде как, вот-вот анонсирует новейший Xiaomi 13, инсайдеры не перестают удивлять интересностью своих сливов.

Макет Xiaomi 13 раскрыл внешний вид грядущего флагмана
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, в Сети появились фото макета грядущего устройства. Благодаря им уже сейчас можно представить, примерно каким будет внешний вид главного флагмана Xiaomi 2023 года.

Смартфон получит угловатый дизайн, чем-то напоминающий последние поколения iPhone. Это подтверждает более ранние слухи, согласно которым аппарат получит острые грани.

На изображениях также можно увидеть, что Xiaomi 13 получит достаточно крупный блок основной камеры. Его толщина будет составлять примерно 1/5 от толщины всего корпуса.

mydrivers.com
mydrivers.com

Напомним, что флагману приписывают флагманские характеристики. Якобы девайс получит качественный 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, аккумулятор на 4700 мАч и быструю 120-Вт зарядку. При этом в его основе будет представленный недавно процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Анонс устройства ожидается уже до конца 2022 года.

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