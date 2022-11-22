Роскосмос показал «сердце» ядерного буксира «Зевс»

Роскосмос на международном форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи представил подробный макет «сердца» транспортного энергетического модуля (ТЭМ) «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. Как сообщает РИА Новости, у модели можно рассмотреть детали ТЭМ — активную зону, коллекторы и трубопроводы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что ядерный буксир «Зевс» разрабатывают в России с 2010 года в рамках программы «Нуклон». Он предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

Как отмечал экс-директор госкорпорации Дмитрий Рогоин, буксир будет находиться на одной орбите с перспективной российской орбитальной станцией, а космонавты смогут обслуживать его в открытом космосе. С его помощью планируют отработать на орбите Земли сборку станции для межпланетных полетов, а в будущем «Зевс» будет транспортировать собранные конструкции к дальним планетам.