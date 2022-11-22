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8 часов назад

Маск заявил, что число активных пользователей Twitter достигло рекорда

ТАССиещё 3

Число активных пользователей социальной сети Twitter на прошлой неделе достигло рекордного значения в 259,4 млн человек. Об этом во вторник сообщил глава компании Илон Маск.

Число активных пользователей Twitter достигло рекорда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маск приложил к сообщению график изменения числа пользователей социальной сети по неделям - со 2 октября по 20 ноября. В начале октября показатель активных пользователей составлял 250,5 млн человек, а 20 ноября достиг 259,4 млн человек.

По данным германской статистической компании Statista, во втором квартале 2022 года соцсетью активно пользовались 237,8 млн человек. Предыдущие показатели еще ниже. Маск приводит статистику за недели, а не за квартал. Пока точных данных за третий и четвертый кварталы текущего года нет.

"Ситуация значительно улучшатся, поскольку Twitter начинают активно пользоваться за пределами Северной Америки, Западной Европы и Японии", - заверил предприниматель.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.

Наука и техника,Илон Маск,
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