Ученые научились печатать гибкие схемы на контактных линзах

Исследователи из Университета штата Северная Каролина в США представили новый метод прямой печати электронных схем на изогнутых и гофрированных поверхностях, включая контактные линзы, латексные перчатки и так далее. Об этом сообщает Tech Xplore.

Фото: Plus-one.ru Plus-one.ru

По словам одного из авторов проекта, профессора машиностроения и аэрокосмической техники Йонг Чжу, есть много методов создания печатной электроники из различных материалов, но в них существуют ограничения.

Одно из них связано с необходимостью использовать полимерные компоненты в «чернилах» для печати. Это ухудшает проводимость, поэтому полимеры после печати приходится удалять.

Другая проблема связана с тем, что методы печати обычно работают только на плоских поверхностях.

Специалисты университета предложили технологию, не требующую связующих присадок и работающую на изогнутых материалах.

В новой методике создается шаблон с определенным узором микроразмерных канавок, который затем переносится на тонкую эластичную полимерную пленку. Пленку прикрепляют на нужную подложку, после чего канавки заполняют раствором с серебряной нанопроволокой.