Россиянам рассказали, как избежать зависимости от интернета

Исследователи МГППУ выяснили, как предотвратить зависимость от интернета. Результаты опубликованы в журнале «Психологическая наука и образование».

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По словам экспертов, активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в сети и способствует развитию профессиональной самоидентичности, а также защищает от негативного использования интернета.

Исследователи подчеркивают важность факторов, которые способствуют конструктивному использованию интернета в целях обучения и саморазвития. И наоборот, эксперты отмечают, что приводит к зависимости от интернета.

Декан факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алла Холмогорова рассказала, что зачастую родители и учителя не препятствуют склонностям учащихся соответствовать всем внешним требованиям, что в свою очередь усиливает объектную — пассивную и подчиненную позицию, человеку становится труднее найти себя в социальной жизни.

Склонность детей и подростков к чрезмерному послушанию и их повышенная зависимость от внешних оценок увеличивают риск подверженности разного рода манипуляциям, которыми полон интернет, добавила Холмогорова.

Специалист призвала учителей и родителей научиться поддерживать молодых людей в самостоятельном поиске способов решения проблем и формировании своей собственной точки зрения.