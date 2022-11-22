Обнаружена окруженная диском пыли двойная звезда

Астрономы обнаружили новую маломассивную двойную систему 2M1222-57, которая содержит две звезды размером с Солнце и околозвездный диск пыли. Она относится к классу затменно-переменных, которые демонстрируют регулярные изменения блеска из-за того, что одна из звезд проходит прямо перед своим компаньоном. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Фото: NASA NASA

2M1222-57 была обнаружена с помощью космического телескопа TESS, предназначенного для поиска экзопланет транзитным методом. Эта система располагается на расстоянии 345 световых лет от Земли в OB-ассоциации Скорпиона-Центавра — группе горячих бело-голубых звезд. Период обращения двух компаньонов с радиусом около 0,976 и 0,942 радиуса Солнца составляет 3,07 дня, а их массы достигают 0,735 и 0,668 массы Солнца соответственно.

Главная звезда примерно на 100 кельвинов горячее соседа, и ее эффективная температура составляет 3749 кельвинов. По словам астрономов, температура звезды является заниженной по сравнению с теоретическими предсказаниями стандартных эволюционных моделей звезд до главной последовательности — одной из самых ранних стадий в жизни звезды, наступающей после фазы протозвезды. Более того, ее радиус больше предсказанных значений, а содержание лития — на два порядка меньше. Однако модели, которые учитывают вероятные магнитные свойства звезды, соответствуют всем наблюдаемым характеристикам и предсказывают возраст системы, равный 17 миллионам лет.