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11 часов назад

Irbis выпустил линейку ноутбуков для корпоративного сегмента

ТАСС

Российский бренд электроники Irbis выпустил новую линейку ноутбуков, моноблоков и системных блоков для корпоративного сегмента на операционных системах Windows и Astra Linux. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Ланит".

Irbis выпустил линейку ноутбуков для корпоративного сегмента
Фото: ТАССТАСС

"Международный производитель электроники Irbis расширил свою линейку продуктов для корпоративного сегмента. Новые ноутбуки, мониторы, моноблоки, системные блоки и мини-ПК уже доступны для заказа и оформления резерва со склада Treolan (входит в группу "Ланит")", - сообщили в пресс-службе.

Ноутбуки представлены в металлическом корпусе и оснащены 14, 15.6 и 17.3-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD. Устройства оснастили процессорами Intel Core 11-го и 12-го поколения и AMD Ryzen.

"Продукты поставляются как с предустановленными операционными системами Windows 11 Pro, Astra Linux, так и без них", - рассказали в пресс-службе.

Стоимость ноутбуков не уточняется.

Ранее о выпуске новой линейки ноутбуков сообщил "Коммерсантъ". Как сообщает газета со ссылкой на источник, доля Irbis на рынке незначительна. В компании сообщили газете, что в 2022 году продали в стране более 100 тыс. ноутбуков. Еще один собеседник газеты отметил, что компания может занять значимую долю в корпоративном секторе к концу 2023 года, но большинство будут выбирать устройства на операционной системе Windows, российскую Astra Linux будут приобретать компании с критически важной инфраструктурой.

Наука и техника,Коммерсант,
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