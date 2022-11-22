Irbis выпустил линейку ноутбуков для корпоративного сегмента

Российский бренд электроники Irbis выпустил новую линейку ноутбуков, моноблоков и системных блоков для корпоративного сегмента на операционных системах Windows и Astra Linux. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Ланит".

"Международный производитель электроники Irbis расширил свою линейку продуктов для корпоративного сегмента. Новые ноутбуки, мониторы, моноблоки, системные блоки и мини-ПК уже доступны для заказа и оформления резерва со склада Treolan (входит в группу "Ланит")", - сообщили в пресс-службе.

"Продукты поставляются как с предустановленными операционными системами Windows 11 Pro, Astra Linux, так и без них", - рассказали в пресс-службе.

Ранее о выпуске новой линейки ноутбуков сообщил "Коммерсантъ". Как сообщает газета со ссылкой на источник, доля Irbis на рынке незначительна. В компании сообщили газете, что в 2022 году продали в стране более 100 тыс. ноутбуков. Еще один собеседник газеты отметил, что компания может занять значимую долю в корпоративном секторе к концу 2023 года, но большинство будут выбирать устройства на операционной системе Windows, российскую Astra Linux будут приобретать компании с критически важной инфраструктурой.