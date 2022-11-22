Маск сделал заявление о продажах подписки Twitter Blue

Продажа подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации, отложена. Об этом в понедельник сообщил новый владелец компании Twitter, Илон Маск на своей странице в одноименной соцсети.

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"Откладываем перезапуск Blue Verified (синего значка подтверждения) до тех пор, пока не будет достигнута высокая уверенность в прекращении случаев присвоения чужих имен", - написал Маск.

Предприниматель также добавил, что отметки о верификации для физических лиц и организаций, возможно, будут разных цветов.

В прошлую среду Маск сообщил, что перезапуск подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября.