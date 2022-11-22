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14 часов назад

Робота научили ходить с помощью камеры

Lenta.ru

Специалисты Университета Карнеги — Меллона (CMU) описали метод обучения роботов с помощью камеры. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Робота научили ходить с помощью камеры
Фото: Mellon UniversityMellon University

Инженеры рассказали, что научили подопытного четвероного робота строить маршрут и ходить с помощью камеры. Машина изучает окружающую местность посредством визуального оборудования и организовывает свои действия в реальном времени в соответствии с обстановкой.

Журналисты отметили, что обычно роботы — например, Spot от Boston Dynamics — перемещаются по местности на основе ранее загруженных карт. Ученые из CMU, напротив, научили робота ориентироваться в «дикой среде» с помощью камеры и нейросетей. На раннем этапе обучения робота «запускали» по легкому маршруту, однако затем его научили пересекать препятствия — карабкаться по камням и подниматься по лестницам.

По словам научного сотрудника Google Джи Тана, робот из Университета Карнеги — Меллона продемонстрировал впечатляющую мобильность. Специалист заметил, что обучение в реальном времени позволит умным машинам будущего в автономном режиме преодолевать сложные маршруты. Однако в настоящий момент подобные роботы не смогут справиться с пересеченной местностью, если маршрут проходит через лес или высокую траву.

В конце июля ученые из Института интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка (MPI-IS) создали робота-собаку, который научился самостоятельно ходить за один час. В ходе научной работы специалисты собрали четырехногого робота, который обладал теми же рефлексами, что и животные, а также учился на ошибках.

Наука и техника,Google,
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