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16 часов назад

LG представила «невидимые» автомобильные динамики

runews24.ru

Инженеры LG Display представили свою новую разработку — Thin Actuator Sound Solution. В компании новику называют «невидимыми» автомобильными динамиками.

LG представила «невидимые» автомобильные динамики
Фото: LGLG

«Невидимыми» они могут считаться из-за своей толщины в 2,5 миллиметра. Этого добиться удалось, отказавшись от динамических излучателей, компонентов вроде катушки, магнита и других больших деталей.

В LG Display отметили, что новые динамики разработаны на основе технологии пленочного возбуждения. При ее помощи устройство вибрирует, используя панели экранов и различные материалы внутри машины.

Благодаря такой компактности, динамики можно устанавливать в различных частях автомобильного салона: приборную панель, обивку потолка, стойках и подголовниках.

Массовый релиз Thin Actuator Sound Solution намечен на первое полугодие 2023-го.

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