LG представила «невидимые» автомобильные динамики

Инженеры LG Display представили свою новую разработку — Thin Actuator Sound Solution. В компании новику называют «невидимыми» автомобильными динамиками.

Фото: LG LG

«Невидимыми» они могут считаться из-за своей толщины в 2,5 миллиметра. Этого добиться удалось, отказавшись от динамических излучателей, компонентов вроде катушки, магнита и других больших деталей.

В LG Display отметили, что новые динамики разработаны на основе технологии пленочного возбуждения. При ее помощи устройство вибрирует, используя панели экранов и различные материалы внутри машины.

Благодаря такой компактности, динамики можно устанавливать в различных частях автомобильного салона: приборную панель, обивку потолка, стойках и подголовниках.