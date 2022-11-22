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40 минут назад

В России начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям – СМИ

Москва24

Несколько российских ретейлеров начали продавать обычным пользователям версии Windows, предназначенные для разработчиков. Об этом сообщает газета "Известия".

В России начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, такое ПО было обнаружено в "Ситилинке", DNS, на Wildberries и "Яндекс.Маркете". Речь идет о OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования), которая официально предназначена только для тех, кто занимается сборкой компьютеров.

Как рассказал газете главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхов, если подобные лицензии приобретает не сборщик ПК, то формально это нарушает разрешенные пределы использования.

"Приобретение подобных лицензий <...>, по сути, не дает права устанавливать Windows или любой другой продукт Microsoft, поскольку использование ПО на основании подобной лицензии несет риски обвинения по статье 146 УК ("Нарушение авторских и смежных прав", – Прим. ред.), – сказал он.

В DNS и "Ситилинке" изданию сообщили, что при продаже ПО не просят у покупателей дополнительной информации, однако в характеристиках товара дополнительно прописано, что данная версия предназначена именно для сборщиков систем.

Также отмечается, что на Wildberries и "Яндекс.Маркете" операционную систему можно положить в корзину и оплатить без каких-либо подтверждений. В пресс-службе Wildberries сообщили, что правообладатель лицензии не обращался по поводу нарушения прав. В маркетплейсе заверили, что если это произойдет, то товар оперативно снимут с продажи.

Ранее сообщалось, что в российских школах планируют полностью отказаться от операционной системы Windows. Ее могут заменить отечественными ОС на базе Linux – Astra Linux и Alt Linux.

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