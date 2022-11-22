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35 минут назад

ЦПК сформировал предложение по новому набору космонавтов

ТАСС

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) подготовил предложение по набору в отряд космонавтов в 2023 году, в ближайшее время оно будет направлено в Роскосмос. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

ЦПК сформировал предложение по новому набору космонавтов
Фото: NASANASA

"У нас есть согласованная с Роскосмосом методика разработки, представления и содержания такого предложения. В соответствии с этой методикой предложение подготовлено и в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в госкорпорацию", - заявил Харламов.

По словам начальника ЦПК, сроки отбора там не указаны, однако предлагается начать его в 2023 году. Для пополнения отряда космонавтов могут быть отобраны четыре человека в соответствии с расчетом потребностей.

"Есть вариант отбирать четыре человека, а есть вариант - шесть человек. Но это будет уже обсуждаться после того, как мы официально предложения отправим, они будут рассматриваться на межведомственной комиссии, уполномоченной принимать соответствующие решения о начале отбора", - добавил он.

При этом Харламов предположил, что раньше лета набор объявлен не будет.

В июле прошлого года Харламов заявил в интервью ТАСС, что ЦПК планирует в середине 2022 года предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Решение о наборе принимает госкорпорация. В апреле текущего года Харламов сообщал ТАСС, что центр ожидает уточнения перспективной программы полетов для составления предложения.

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