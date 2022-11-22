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3 часа назад

iPhone снова подорожают: Apple отказалась от тайваньских микросхем в смартфонах

Ferra.ru

Вот и Apple начала переходить на производство процессоров по нормам 3-нм техпроцесса. Причём устанавливаться они будут не только в компьютеры на базе M2 Pro и M3, но также и в грядущий iPhone 15 на Apple A17.

iPhone снова подорожают: Apple отказалась от тайваньских микросхем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным инсайдеров, TSMC уже начала работу над выпуском соответствующих SoC. Причём массовое производство запустят не в Тайване, а в штате Аризона, США. И у этого есть один большой минус.

Так как себестоимость сборки в Соединённых Штатах выше, чем в Китае или, скажем Индии, то и устройства, которые получат 3-нм чипы, будут стоить дороже. А это значит, что вырастут цены как на новые MacBook, так и iPhone.

Учитывая, что Apple только в этом году изменила стоимость смартфонов, повысив её, пользователи явно останутся недовольны свежей ценовой политикой 2023 года.

Наука и техника,Apple,
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