iPhone снова подорожают: Apple отказалась от тайваньских микросхем

Вот и Apple начала переходить на производство процессоров по нормам 3-нм техпроцесса. Причём устанавливаться они будут не только в компьютеры на базе M2 Pro и M3, но также и в грядущий iPhone 15 на Apple A17.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным инсайдеров, TSMC уже начала работу над выпуском соответствующих SoC. Причём массовое производство запустят не в Тайване, а в штате Аризона, США. И у этого есть один большой минус.

Так как себестоимость сборки в Соединённых Штатах выше, чем в Китае или, скажем Индии, то и устройства, которые получат 3-нм чипы, будут стоить дороже. А это значит, что вырастут цены как на новые MacBook, так и iPhone.