Не Telegram и даже не WhatsApp: назван самый популярный мессенджер среди школьников

Специалисты ВЦИОМ провели свежее исследование с целью выяснить — какой мессенджер школьники используют для общения чаще всего.
Оказалось, что на первом месте разместился не Telegram, который неофициально считается лидером среди молодёжи. Более того, на первом месте даже не WhatsApp. Чаще всего школьники общаются во ВКонтакте — на его долю пришлось 62% от общего числа опрошенных.
Что интересно, WhatsApp также пользуется большой популярностью, но уже среди учителей и родителей учеников. На втором месте у них Telegram, а на третьем — ВКонтакте.
При этом во ВЦИОМ заявили, что и дети, и их родители с учителями считают мессенджеры «самым удобным каналом коммуникации при обсуждении вопросов, касающихся образовательного процесса».