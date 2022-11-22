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4 часа назад

Не Telegram и даже не WhatsApp: назван самый популярный мессенджер среди школьников

Ferra.ru

Специалисты ВЦИОМ провели свежее исследование с целью выяснить — какой мессенджер школьники используют для общения чаще всего.

Не Telegram и даже не WhatsApp: назван самый популярный мессенджер среди школьников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что на первом месте разместился не Telegram, который неофициально считается лидером среди молодёжи. Более того, на первом месте даже не WhatsApp. Чаще всего школьники общаются во ВКонтакте — на его долю пришлось 62% от общего числа опрошенных.

Что интересно, WhatsApp также пользуется большой популярностью, но уже среди учителей и родителей учеников. На втором месте у них Telegram, а на третьем — ВКонтакте.

При этом во ВЦИОМ заявили, что и дети, и их родители с учителями считают мессенджеры «самым удобным каналом коммуникации при обсуждении вопросов, касающихся образовательного процесса».

Наука и техника,ВЦИОМ,
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