Не Telegram и даже не WhatsApp: назван самый популярный мессенджер среди школьников

Специалисты ВЦИОМ провели свежее исследование с целью выяснить — какой мессенджер школьники используют для общения чаще всего.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что на первом месте разместился не Telegram, который неофициально считается лидером среди молодёжи. Более того, на первом месте даже не WhatsApp. Чаще всего школьники общаются во ВКонтакте — на его долю пришлось 62% от общего числа опрошенных.

Что интересно, WhatsApp также пользуется большой популярностью, но уже среди учителей и родителей учеников. На втором месте у них Telegram, а на третьем — ВКонтакте.