В Киеве обнаружили пещеру с рунами времен Древней Руси

«Бабушка говорила про тот дом, что там была какая-то пещера, — пояснил Перов украинским радиостанциям. — Но это было больше похоже на детскую легенду. Что где-то там, на горе, стоит большой каменный дом, а рядом с ним древняя пещера. Где она находится, никто не знал. Мы жили в другом районе».