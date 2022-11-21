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6 часов назад

В поисковике Google появилась мини-игра в честь ЧМ-2022

Газета.Ru

В поисковике Google появилась встроенная мини-игра, посвященная Чемпионату мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

В Google обнаружили новую «пасхалку»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтобы запустить скрытую игру под названием Mini Cup, необходимо открыть приложение Google на смартфоне и вбить поисковой запрос «Чемпионат мира». В окне с результатами поиска следует нажать на иконку футбольного мяча в правом нижнем углу экрана. Затем предстоит выбор сборной, за которую пользователь захочет играть.

Игровой процесс построен на забивании голов. При этом с каждым ударом вратарь будет ускоряться. Голкипером могут выступать лягушка, кролик и другие животные. В случае промаха, игра будет окончена.

Запустить Mini Cup можно только на гаджетах под управлением Android и iOS.

Наука и техника,Mail.ru Group,Google,
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