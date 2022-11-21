В Google обнаружили новую «пасхалку»

В поисковике Google появилась встроенная мини-игра, посвященная Чемпионату мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Чтобы запустить скрытую игру под названием Mini Cup, необходимо открыть приложение Google на смартфоне и вбить поисковой запрос «Чемпионат мира». В окне с результатами поиска следует нажать на иконку футбольного мяча в правом нижнем углу экрана. Затем предстоит выбор сборной, за которую пользователь захочет играть.

Игровой процесс построен на забивании голов. При этом с каждым ударом вратарь будет ускоряться. Голкипером могут выступать лягушка, кролик и другие животные. В случае промаха, игра будет окончена.