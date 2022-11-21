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7 часов назад

В России создали вживляемый чрескожный протез ноги

Газета.Ru

Ученые Северо-Западного наноцентра запатентовали первую в России систему чрескожного протезирования нижних конечностей. Об этом сообщает ТАСС.

В России создали вживляемый чрескожный протез ноги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В последние несколько лет врачи разрабатывают протезы, которые не нужно регулярно надевать на культю и снимать с нее. Вместо этого они крепятся непосредственно к кости и становятся постоянной частью тела. Пока эта технология является экспериментальной и не применяется массово, но медики возлагают на нее большие надежды.

Созданное стартапом Newstep устройство состоит из имплантата и модуля, к которому можно крепить ножной протез требуемой конструкции.

«Имплантат изготавливается посредством 3D-печати из титана, имеет на внешней поверхности резьбу и ячеистые структуры, схожие со спонгиозной костью, что позволяет повысить его стабильность. А соединительный модуль позволяет за короткое время снимать или надевать протез, а также защищать имплантат при падениях пациента, предохраняя его от переломов», — рассказал директор стартапа Андрей Синегуб.

В скором времени команда стартапа планирует разработать прототип аналогичной системы для протезирования плеча и голени.

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