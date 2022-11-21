В России создали вживляемый чрескожный протез ноги

В последние несколько лет врачи разрабатывают протезы, которые не нужно регулярно надевать на культю и снимать с нее. Вместо этого они крепятся непосредственно к кости и становятся постоянной частью тела. Пока эта технология является экспериментальной и не применяется массово, но медики возлагают на нее большие надежды.