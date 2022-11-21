Названы лучшие среднебюджетные смартфоны для покупки в 2022 году

Редакция портала Gizchina собрала топ лучших смартфонов стоимостью от $300 до $600, которые рекомендуются к покупке в 2022 году.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лучшими смартфонами до $300 (около 18,2 тыс. руб.) были названы Samsung Galaxy A33 5G, Redmi Note 10 Pro, Oppo Reno 7 и Redmi Note 11. Смартфоны называют универсальными в своей категории — они способны удовлетворить большинство задач пользователей при низкой стоимости.

В категории лучших смартфонов до $400 (около 24,2 тыс. руб.) оказались Samsung Galaxy A53 5G и Honor 50. Эти устройства получили достаточно производительное железо, качественные экраны и камеры. При этом модель от Samsung получила флагманскую фишку — смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP67.

Победителями категории до $500 (около 30,3 тыс. руб.) были признаны Google Pixel 6 и Oppo Reno 8. Эти смартфоны выделяются благодаря оригинальному дизайну, флагманской производительности и качественным камерам.