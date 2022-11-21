Названы лучшие среднебюджетные смартфоны для покупки в 2022 году

Редакция портала Gizchina собрала топ лучших смартфонов стоимостью от $300 до $600, которые рекомендуются к покупке в 2022 году.
Лучшими смартфонами до $300 (около 18,2 тыс. руб.) были названы Samsung Galaxy A33 5G, Redmi Note 10 Pro, Oppo Reno 7 и Redmi Note 11. Смартфоны называют универсальными в своей категории — они способны удовлетворить большинство задач пользователей при низкой стоимости.
В категории лучших смартфонов до $400 (около 24,2 тыс. руб.) оказались Samsung Galaxy A53 5G и Honor 50. Эти устройства получили достаточно производительное железо, качественные экраны и камеры. При этом модель от Samsung получила флагманскую фишку — смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP67.
Победителями категории до $500 (около 30,3 тыс. руб.) были признаны Google Pixel 6 и Oppo Reno 8. Эти смартфоны выделяются благодаря оригинальному дизайну, флагманской производительности и качественным камерам.
Победителями рейтинга Gizchina до $600 (около 36,4 тыс. руб.) были признаны субфлагманские Samsung Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro. Эти устройства собрали в себе высокую производительность, а также могут похвастаться качественными экранами, камерами и хорошим временем автономной работы. При этом Xiaomi 11T Pro предлагает быструю зарядку мощностью 120 Вт, благодаря которой смартфон восполняет батарею менее чем за 20 минут.