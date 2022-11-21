NASA не станет переименовывать телескоп Уэбба

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не смогло найти доказательство того, что бывший Заместитель государственного секретаря США Джеймс Уэбб был гомофобом. Поэтому телескоп, названный в его честь, не будет переименован. С исследованием на эту тему можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Фото: NASA NASA

Требование ЛГБТ-сообщества переименовать телескоп прозвучало в 2021 году. По мнению активистов, Джеймс Уэбб был активным гомофобом и регулярно увольнял людей из неприязни к их сексуальной ориентации. Однако ЛГБТ-сообщество не смогло привести весомых доказательств, потому NASA решило провести собственное исследование.

«На сегодняшний день нет доступных доказательств совершения Уэббом действий, связанных с увольнением людей за их сексуальную ориентацию», — заявил штатный историк агентства Брайан Одом, ответственный за исследование.

Он постановил, что документальных подтверждений того, что Уэбб одобрял увольнение людей из-за их сексуальной ориентации, нет. На основании этих выводов NASA решило оставить название телескопа без изменений.