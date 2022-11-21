Ученые заметили, что Марс разрывает свой крупнейший спутник Фобос

Специалисты из Американского астрономического общества установили, что Марс разрывает свою крупнейшую луну Фобос. Работа ученых опубликована в журнале The Planetary Science Journal.
Ученые заметили трещины на поверхности Фобоса, которые являются постоянно расширяющимися каньонами. Спутник имеет нестабильную орбиту и приближается к Марсу на два метра каждые 100 лет. На него воздействуют так называемые приливные силы планеты. По мнению ученых, эти приливные силы со временем будут только увеличиваться, что приведет к полному разрушению Фобоса. В будущем вокруг Марса может образоваться кольцо из обломков спутника.
Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые создали компьютерную симуляцию. Она подтвердила происхождение трещин. Более того, она дала два варианта развития событий: Фобос либо врежется в планету через 40 млн лет, либо его разорвет. Ученые предполагают, что второй вариант более вероятен.