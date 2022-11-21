Ученые заметили, что Марс разрывает свой крупнейший спутник Фобос

Ученые заметили трещины на поверхности Фобоса, которые являются постоянно расширяющимися каньонами. Спутник имеет нестабильную орбиту и приближается к Марсу на два метра каждые 100 лет. На него воздействуют так называемые приливные силы планеты. По мнению ученых, эти приливные силы со временем будут только увеличиваться, что приведет к полному разрушению Фобоса. В будущем вокруг Марса может образоваться кольцо из обломков спутника.