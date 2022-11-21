Маск отказался восстанавливать аккаунт конспиролога в Twitter

Аккаунт журналиста и конспиролога Алекса Джонса в Twitter не будет восстановлен, заявил владелец сервиса микроблогов Илон Маск. Он пояснил, что не может простить человека, который использовал трагедию для собственной выгоды. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что журналист назвал «инсценировкой» массовый расстрел учащихся и персонала школы «Сэнди хук» в Ньютауне (штат Коннектикут, США). По его мнению, атаку организовали с целью настроить общество в пользу усиления надзора за оборотом огнестрельного оружия.

Маск напомнил, что его первый ребенок «скончался у него на руках». Он уточнил, что не может простить «тех, кто использует смерть детей для собственной выгоды, в политических интересах или ради славы».