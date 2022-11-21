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9 часов назад

Маск отказался восстанавливать аккаунт конспиролога в Twitter

Илья Родин

Аккаунт журналиста и конспиролога Алекса Джонса в Twitter не будет восстановлен, заявил владелец сервиса микроблогов Илон Маск. Он пояснил, что не может простить человека, который использовал трагедию для собственной выгоды. Об этом пишет ТАСС.

Маск отказался восстанавливать аккаунт конспиролога в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что журналист назвал «инсценировкой» массовый расстрел учащихся и персонала школы «Сэнди хук» в Ньютауне (штат Коннектикут, США). По его мнению, атаку организовали с целью настроить общество в пользу усиления надзора за оборотом огнестрельного оружия.

Маск напомнил, что его первый ребенок «скончался у него на руках». Он уточнил, что не может простить «тех, кто использует смерть детей для собственной выгоды, в политических интересах или ради славы».

Напомним, что трагедия в американской школе произошла 14 декабря 2012 года. Молодой мужчина расправился со своей матерью, затем направился в учебное заведение и открыл стрельбу. Его жертвами стали 26 человек.

Наука и техника,Алекс Джонс,Илон Маск,
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