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8 часов назад

Корабль «Орион» прошел первое сближение с Луной

Naukatv.ru

Сбор изображений Земли и Луны в разных фазах и на разных расстояниях предоставит массив данных для проверки эффективности определения местоположения в изменяющихся условиях освещения. Как рассказали в НАСА, это нужно для будущих миссий.

Корабль «Орион» прошел первое сближение с Луной
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Космический корабль вошел в лунную сферу влияния 20 ноября, что сделало Луну, а не Землю, основной гравитационной силой, действующей на космический корабль. «Орион» снова включил двигатели для маневрирования на 2 минуты 30 секунд, чтобы разогнать космический корабль, использовать силу гравитации Луны и направить аппарат на далекую ретроградную орбиту за Луной.

Пролет с двигателем на выходе — это первый из пары маневров, необходимых для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны. Максимальное сближение с Луной в рамках этого маневра состоялось 21 ноября в 15:57 по Москве (07:57 по восточно-поясному времени). «Орион» прошел примерно в 130 км над лунной поверхностью (9 на схеме).

Пока в ходе тестирования корабля наблюдались две проблемы. Ряд сбоев в оперативной памяти, которые были успешно устранены с помощью циклов питания. Один из восьми блоков, который обеспечивает питание от солнечных батарей системы кондиционирования, размыкался без команды. Шланг каждый раз успешно сам закрывался без потери мощности. Обе системы в настоящее время работают должным образом, и эти неполадки не сказываются на миссии.

Наблюдать, где находится «Орион», можно на специальном сайте.

Наука и техника,NASA,
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