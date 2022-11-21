NASA построит станцию на Луне и заселит туда ученых

В NASA рассчитывают, что американские ученые и астронавты начнут жить и работать на Луне до конца десятилетия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Говарда Ху, главу программы лунных космических кораблей Orion.
К 2030 году NASA планирует построить лунную станцию Lunar Gateway.
«Безусловно, в этом десятилетии люди начнут временно жить [на Луне]. У них будут места для жизни, у них будут марсоходы и они будут заниматься наукой», - рассказал Ху.
16 ноября NASA запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System с космическим кораблем Orion. Полет проходит в рамках миссии Artemis 1: корабль в тестовом беспилотном режиме должен провести на орбите Луны несколько недель и вернуться на Землю.
Если все пройдет штатно, через год NASA отправит по тому же маршруту пилотируемую миссию. Ожидается, что миссия Artemis 3, которая начнется не раньше 2026 года, вернет людей на поверхность Луны впервые после «Аполлона-17» в декабре 1972 года.
На борту Orion находятся три полностью одетых манекена, которые будут регистрировать стрессы и напряжения, с которым столкнется будущая миссия.
21 ноября корабль достиг Луны и начал сближение.
«Это первый шаг, который мы делаем к долгосрочному исследованию дальнего космоса не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Я думаю, что это исторический день для NASA, но это также исторический день для всех людей, которые любят полеты человека в космос и исследование дальнего космоса. Мы возвращаемся на Луну», - подчеркнул Ху.