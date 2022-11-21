NASA построит станцию на Луне и заселит туда ученых

«Это первый шаг, который мы делаем к долгосрочному исследованию дальнего космоса не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Я думаю, что это исторический день для NASA, но это также исторический день для всех людей, которые любят полеты человека в космос и исследование дальнего космоса. Мы возвращаемся на Луну», - подчеркнул Ху.