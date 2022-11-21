Капли древнего моря: найдены пузырьки с водой, запечатанные 390 млн лет

Открытие было совершено случайно, когда исследовательская группа из США и Канады изучала способ выщелачивания мышьяка из минерала под названием пирит. Команда обнаружила крошечные дефекты в образцах, которые оказались пузырьками.
Ученые исследовали наноразмерные характеристики пузырьков и составили химический профиль жидкости — это оказалась морская вода с уникальным набором характеристик. Научная статья вышла в Earth and Planetary Science Letters, об исследовании сообщили в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США.
Анализ подтвердил, что вода, запертая внутри пирита в течение 390 миллионов лет, соответствовала химическому составу древнего внутреннего моря. Этот водоем простирался от озера Мичиган до озера Онтарио, там жили обширные коралловые рифы и морские скорпионы размером с пикап.
«Отбор проб может открыть миллионы лет геологической летописи и привести к новому пониманию изменения климата», — сказал Дэниел Грегори, геолог из Университета Торонто (Канада), один из руководителей исследования.
Ученые говорят, что исследование также закладывает основу для новых технологий, которые помогут безопасно собирать водород или другие газы под землей в геологических резервуарах. Пока водород невероятно трудно хранить из-за того, что у него крошечные легкие молекулы. Это одно из препятствий на пути его широкого использования в качестве источника энергии. Детальное понимание взаимодействия водорода с горными породами может привести к новым решениям этой проблемы.