Капли древнего моря: найдены пузырьки с водой, запечатанные 390 млн лет

Открытие было совершено случайно, когда исследовательская группа из США и Канады изучала способ выщелачивания мышьяка из минерала под названием пирит. Команда обнаружила крошечные дефекты в образцах, которые оказались пузырьками.

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Ученые исследовали наноразмерные характеристики пузырьков и составили химический профиль жидкости — это оказалась морская вода с уникальным набором характеристик. Научная статья вышла в Earth and Planetary Science Letters, об исследовании сообщили в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США.

Анализ подтвердил, что вода, запертая внутри пирита в течение 390 миллионов лет, соответствовала химическому составу древнего внутреннего моря. Этот водоем простирался от озера Мичиган до озера Онтарио, там жили обширные коралловые рифы и морские скорпионы размером с пикап.

«Отбор проб может открыть миллионы лет геологической летописи и привести к новому пониманию изменения климата», — сказал Дэниел Грегори, геолог из Университета Торонто (Канада), один из руководителей исследования.