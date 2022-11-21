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8 часов назад

NASA опровергло обвинения Джеймса Уэбба в гомофобии и не переименует телескоп

Газета.Ru

NASA не нашло доказательств того, что Джеймс Уэбб был гомофобом. Исследование на эту тему было опубликовано на сайте NASA.

NASA отказалось переименовывать телескоп Джеймс Уэбб
Фото: NASANASA

В 2021 году, до запуска космической обсерватории James Webb, ЛГБТ-сообщество потребовало переименовать телескоп и назвать его каким-то другим именем. По мнению активистов, второй руководитель NASA Джеймс Уэбб, возглавлявший агентство в 1961-1968 годах, был деятельным гомофобом, и увольнял людей из неприязни к их сексуальной ориентации. Уэбб внес большой вклад в развитие агентства, а ЛГБТ-сообщество не смогло привести железных доказательств своих обвинений, и потому NASA решило провести историческое исследование.

Работу выполнил штатный историк агентства Брайан Одом. «На сегодняшний день нет доступных доказательств совершения Уэббом действий, связанных с увольнением людей за их сексуальную ориентацию», — констатирует историк. Будучи директором NASA, он ничего не знал об увольнении гея Клиффорда Нортона, бюджетного аналитика. Впоследствии Нортон подал в суд на Управление по делам государственной службы и выиграл дело, что привело к запрету подобных увольнений. По мнению историка, увольнение людей нетрадиционной сексуальной ориентации на тот момент было нормой, и потому главу агентства не должны были ставить в известность, и совершенно точно нет документальных подтверждений, что Уэбб одобрял эту практику.

Также Уэбб не был прямо связан с увольнениями геев и лесбиянок из Государственного департамента, когда он был заместителем главы ведомства в 1940-х годах. Поэтому NASA приняло окончательное решение оставить название телескопа прежним.

Однако астрономы — авторы оригинальной петиции о переименовании уже оспорили это решение, хоть и не читали отчет. По их мнению, глава агентства в любом случае отвечал за его деятельность, даже если не знал о конкретных случаях, и его «сложное» наследие не заслуживает памятника стоимостью $10 млн.

Подробно о этих претензиях ЛГБТ-сообщества к NASA можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».

Наука и техника,NASA,Госдеп США,
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