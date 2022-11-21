Астрономы рассмотрели пылевое кольцо в центре Ока Саурона

Астрономы рассмотрели кольцо пыли в центре спиральной галактики NGC 4151, которую также называют Оком Саурона из-за характерного внешнего вида. Как пишет Naked Science, эта структура была давно предсказана теорией, однако ранее никогда не наблюдалась учеными.

Фото: NASA NASA

Ученые считают, что в центре любой достаточно крупной галактики есть сверхмассивная черная дыра с огромной массой. В частности, у Млечного Пути она оценивается в 4 млн солнечных масс, а у NGC 4151 — от 2,5 млн до 30 млн солнечных масс. Они активно поглощают звезды, газ и пыль, которые оказываются достаточно близко.

На пути к черной дыре вещество закручивается спиралью, ускоряется и раскаляется до огромных скоростей и температур, образуя аккреционный диск. В некоторых случаях из-за действия магнитных полей из полюсов выбрасываются релятивистские струи частиц — джеты — разогнанные до околосветовых скоростей. Детали этих космических явлений были давно предсказаны теорией и расчетами, однако наблюдать их ранее не удавалось из-за малых размеров и скоплений веществ, которые затмевают окружающее пространство.

При этом можно увидеть внешнее кольцо пыли — оно не слишком раскалено, благодаря чему в нем можно заметить отдельные частицы из тяжелых элементов. Оно излучает свет в инфракрасном диапазоне, который удалось зафиксировать ученому Макото Кишимото и его коллегам. Они задействовали массив телескопов CHARA и смогли сфотографировать пылевое кольцо с невероятно высоким разрешением.