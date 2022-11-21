Президент Xiaomi допустил, что новый флагман «напугает пользователей»

Президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг опубликовал в китайской социальной сети Weibo пост, в котором утверждает, что уже перешел на еще не анонсированный флагман Xiaomi 13. На это обратил внимание портал My Drivers.

Фото: Xiaomi Xiaomi

«Смартфоны серии Xiaomi 13 получились настолько мощными, что их конфигурация может напугать пользователей», — заявил Вейбинг.

Пока неизвестно, что именно имел в виду президент Xiaomi, учитывая, что официальная презентация флагмана еще не состоялась. По предварительным данным, анонс Xiaomi 13 запланирован на следующую неделю.

По слухам, базовая версия Xiaomi 13 получит плоский экран, а Pro-модель — дисплей, который будет изогнут по бокам. Также Xiaomi 13 станет первым смартфоном на базе однокристальной системы нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Xiaomi «пропустит» цифру 13 и выпустит линейку под номером 14, однако впоследствии эти данные были опровергнуты внутри компании.